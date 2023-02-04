Утонувший снегоход в Пскове подняли в устье Великой

18:24, 04 февраля 2023, ПАИ

В устье реки Великая был выполнен подъем из воды снегохода, поделился создатель псковского дайвинг-клуба «Калипсо» Роман Спицын на своей личной странице Вконтакте.

История случилась на прошлых выходных. Двое рыбаков закончили лов и возвращались домой, тем же путем что проделали утром, но, не доехав до берега примерно 500 метров, угодили в промоину.

«Далее была реальная спасательная операция с привлечением аэролодки, так как подойти к ним оказалось нереально, примерно через 30 минут людей с огромными усилиями вытащили в намокшей, ставшей очень тяжелой одежде из ледяной воды и передали бригадам скорой помощи, но один из пострадавших еще через пол часа умер от переохлаждения, второй выжил», - отмечает Роман.

«Мы знаем как и можем поднять из воды буквально все что угодно, опыта нам не занимать, но жизнь вернуть не может никто», - обращается к подписчиками Роман Спицын.