Губернатор поздравил жителей Гдовского района с памятной датой

19:15, 04 февраля 2023, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Гдовского района с днём освобождения района от немецко-фашистских захватчиков в своем telelram-канале.

В этот день 79 лет назад партизаны 9-й Ленинградской бригады и бойцы 196-й стрелковой дивизии освободили Гдов в ходе Ленинградско-Новгородской операции.

Губернатор Псковской области напомнил о том, что наш святой долг перед ветеранами – сохранить правду о Великой Отечественной войне, воспитать из подрастающего поколения настоящих патриотов Отечества.

«В Гдовском районе этому уделяют особое значение – в преддверии праздника малыши детских садов под руководством воспитателей почтили память защитников, возложив цветы к памятникам», - сообщил глава региона.

«Желаю жителям Гдовского района крепкого здоровья, мира и успехов!», - подытожил Михаил Ведерников.