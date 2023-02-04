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Общество

Стихи жительницы Красногородска попали в аудиокнигу конкурса «Чернильница»

Стихи Алисы Александровой из Красногородска вошли в новый выпуск аудиокниги со стихотворениями участников конкурса «Чернильница» 2022 года, сообщает газета «Заря».

Итоги ежегодного городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» традиционно были подведены в конце прошлого года. Алиса, ее творческий псевдоним Ляся Щекотихина, в число победителей не вошла, но её стихотворения были отмечены организаторами конкурса. Они вошли в новый выпуск аудиокниги со стихотворениями участников конкурса «Чернильница» 2022 года.

Авторы читают свои произведения сами.

«Мне пришла информация, что я попала в аудиосборник «Чернильница». Мой номер 24. Читаю сама лично три своих стихотворения. Аудиосборник «Чернильницы» выходит в этом году впервые и мне посчастливилось в него попасть! Так же скоро выйдет печатный сборник «Чернильница», куда попали все мои предъявленные в этот раз на конкурс произведения. Для меня это уже второй сборник. В этом году изменились правила: из-за большого количества участников в сборник попали не все произведения поэтов, но мне снова повезло!», - рассказала газете «Заря» Алиса.

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