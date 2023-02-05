Правительство России утвердило порядок ведения реестра земель сельхозназначения

11:20, 05 февраля 2023, ПАИ

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил порядок ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что реестр будет содержать полный объём достоверных систематизированных сведений о состоянии и использовании земель сельхозназначения, а также о расположенных там участках и зданиях. Сведения для внесения в реестр будут предоставлять подведомственные Минсельхозу организации, органы власти и госкорпорация «Роскосмос».

Кроме того, собственники, арендаторы земельных участков, землепользователи и землевладельцы смогут получать сведения о своих участках из реестра бесплатно, воспользовавшись порталом «Госуслуги».

Ожидается, что функционирование реестра поспособствует реализации утверждённой правительством по поручению президента РФ Владимира Путина госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса до 2030 года. Программа предполагает включение в оборот 13,2 млн га неиспользуемых земель и сохранение в сельхозобороте мелиорированных земель на площади как минимум 3,6 млн га.