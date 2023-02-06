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Общество

Аксиньин день наступил по народному календарю

6 февраля православные христиане вспоминают Блаженную Ксению Петербургскую, жившую в XVIII веке, и преподобную Ксению Миласскую, которая родилась в V веке. В народном календаре этот день назывался Аксиньин день, это время на Руси посвящали семье и домашним хлопотам, пишет calend.ru.

Как замечали старики, в северных губерниях на Аксиньин день приходилась середина зимы, отсюда и прозвище Полузимница. Также к этому времени должна была быть съедена ровно половина запасов хлеба. В народе говорили: «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму — к весне мужику тяжелее».

Для этого дня существовали «экономические» приметы: люди тщательно изучали цены на хлеб. Если зерно на рынке дешевеет — значит, будет хороший урожай. Также говорили, что если на Полухлебницу (еще одно название дня) цена низкая, то до нового хлеба она не поднимется.

Существовали и другие способы гадания. В северных районах каравай взвешивали вечером и следующим утром. Если за ночь вес хлеба убавится, то и цена на него понизится — и наоборот. На юге поступали несколько иначе: ржаной хлеб тоже оставляли на ночь, а утром смотрели на него. Если хлеба кажется больше, чем было, ждали хорошего урожая летом.

Аксиньин день называли также Весноуказчиком. Считалось, что погода этого дня соответствовала погоде всей весны.

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