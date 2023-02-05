Титул «Миссис Вселенная» впервые завоевала представительница России
Жительница Удмуртии Елена Максимова получила главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная — 2022». В этом году конкурс проходил с 30 января по 5 февраля в Софии, пишет ТАСС.
«34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова одержала победу на конкурсе красоты «Миссис Вселенная – 2022», финал которого прошёл 4 февраля в Софии», — рассказали организаторы конкурса
В финал конкурса «Миссис Вселенная – 2022» вышли 120 женщин из разных стран — из Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других. Впервые в истории конкурса, который проводится с 2007 года, первое место получила представительница России.
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