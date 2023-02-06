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Правила строительства отелей в России ужесточат

Проводить государственную экологическую экспертизу проектной документации планируют в России при строительстве и реконструкции объектов на курортах и лечебно-оздоровительных землях. Соответсвующий законопроект поручила разработать и внести в Госдуму вице-премьер Виктория Абрамченко, пишут «Известия».

В настоящее время документ готовят к отправке в федеральные органы власти для согласования и его положения еще могут корректироваться, сообщили в Минприроды. «Известия» также направили запрос в Минстрой и Росприроднадзор (занимается государственной экоэкспертизой). 

Сегодня такая экспертиза проводится только для объектов, которые относятся к опасному производству, для предприятий по переработке отходов, мусорных полигонов, технически сложных зданий и так далее, сказала председатель совета директоров «Бест-Новострой», управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова.

«Экспертная группа проводит анализ проектных решений и данных инженерных изысканий, проверяет решения, которые заложены для устранения или снижения негативного воздействия объекта на природу, знакомится с сопутствующими документами», — рассказал директор по проектированию ГК «Гранель» Дмитрий Становой. 

По словам директора девелопера курортной недвижимости Five Елены Кабешевой, внутренний туризм в России в ближайшие годы будет развиваться очень быстро. «Для этого необходима гостиничная инфраструктура, и понятно, что новые объекты будут возводиться в основном на природных территориях, чтобы максимально реализовывать потребность людей в полноценном отдыхе. А это накладывает обязательство на застройщиков по соблюдению мер экологической безопасности», — подчеркнула она. 

Мера может стать дополнительным гарантом того, что на строящемся объекте все параметры, включая выбросы в атмосферу, озеленение, вывоз отходов, водоснабжение и прочее, будут соответствовать нормативам, сказала девелопер. 

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