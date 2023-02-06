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Общество

Более 60% псковских компаний предпочитают «мягкий» стиль управления

Большинство псковичей предпочитает работать в компаниях с «мягким» типом корпоративной культуры. Бизнес также видит больше преимуществ в мягком, доверительном стиле взаимодействия с персоналом: соответствующие ценности разделяют 6 из 10 предприятий и организаций Пскова, сообщает сервис SuperJob.

В 63% компаний сообщили, что их корпоративная культура «мягкая», и объяснили, что для менеджмента важны взаимопомощь, доверие, поддержка и исключительная честность по отношению к сотрудникам, клиентам и конкурентам.

«Жесткий» тип корпоративной культуры сегодня характерен для 13% компаний Пскова. В них разделяют такие ценности, как власть, успех, соперничество и достижение цели любыми средствами.

Работать в компании с «жесткой» корпоративной культурой хотели бы только 6% псковичей. «Такова взрослая жизнь»; «Победителей не судят», — комментируют опрошенные. Напротив, большинство респондентов (84%) предпочли бы трудиться там, где разделяют ценности доброты и открытости по отношению к участникам рабочего процесса. С их точки зрения, благоприятный психологический климат в команде положительно сказывается на общих результатах работы.

Приверженцев «жесткого» типа корпоративной культуры среди мужчин больше, чем среди женщин (8% против 4% соответственно). Работать в компании с установками «цель всегда оправдывает средства» чаще других готовы опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. (10%).

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