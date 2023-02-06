В Псковской области на услуги по родовому сертификату направили более 40 млн рублей

09:43, 06 февраля 2023, ПАИ

Свыше 41 миллиона рублей направили медицинским организациям Псковской области за услуги в рамках электронного родового сертификата в 2022 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОСФР по Псковской области.

Средства направили на оплату услуг, оказанных в связи с беременностью и рождением детей. Порядка четырех тысяч женщин получили медицинскую помощь в женских консультациях в амбулаторных условиях. Не меньше чем половине из них также была оказана психологическая и медико-социальная помощь, правовая поддержка.

Псковским роженицам и их новорожденным детям в родильных домах в стационарных условиях оказали более четырех тысяч услуг. Еще 2 800 услуг предоставили в поликлиниках региона в ходе профилактических медосмотров детей в возрасте до года.

В ОСФР напомнили, что электронный родовой сертификат медорганизация формирует на любом сроке беременности.