Путин подписал закон о сборе ДНК у осужденных

10:41, 06 февраля 2023, ПАИ

Закон об обязательном сборе геномной информации у осужденных и подозреваемых подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно тексту документа, собирать пробы ДНК (в тексте законопроекта геномная информация - биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты) предполагается у всех осужденных, подозреваемых, а также при административном аресте.

Законопроект был внесен в Думу 3 ноября 2020 года. Думский комитет по безопасности рекомендовал палате принять проект во втором чтении, а в январе этого года Госдума приняла его на пленарном заседании. При этом были отклонены поправки депутата Думы от КПРФ Алексея Куринного, в которых предлагалось сократить круг лиц, у которых собирают информацию, до подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.