Выдвижение кандидатов в главы Пустошкинского района продлится до 2 марта

11:20, 06 февраля 2023, ПАИ

Выдвижение кандидатов на пост главы Пустошкинского района продлится до 2 марта, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.

До 18:00 2 марта включительно граждане, которые решили выдвинуть свою кандидатуру для участия в досрочных выборах главы муниципального образования, могут подать документы в территориальную избирательную комиссию Пустошкинского района, которая находится в здании местной администрации по адресу: г. Пустошка, ул. Революции, д. 39.

График работы: по будням — с 9:00 до 18:00 (перерыв: с 13:00 до 14:00), на выходных — с 10:00 до 14:00. 2 марта документы можно предоставить с 9:00 до 18:00. Всю интересующую информацию можно уточнить по телефону: 8 (81142) 2-19-94.

С перечнем документов, предоставляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию при проведении досрочных выборов главы, можно ознакомиться на официальном сайте Избирательной комиссии Псковской области на странице ТИК Пустошкинского района в разделе «Решения».