Новый комитет появился в структуре администрации Пскова

14:20, 06 февраля 2023, ПАИ

Положение о комитете по туризму и межмуниципальному взаимодействию в структуре администрации Пскова утвердил глава города Борис Елкин. Соответствующий документ размещён на сайте нормативно-правовых актов администрации города.

Согласно документации, комитет будет состоять из двух отделов: отдел по межмуниципальному взаимодействию и отдел по туризму. Руководить работой будет председатель комитета, назначаемый и освобождаемый от должности главой города.

«Комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова создан для разработки и реализации комплекса мер, направленных на развитие сферы туризма на территории МО «Город Псков», а также для оказания содействия развитию зарубежных и межмуниципальных связей», - говорится в сообщении.