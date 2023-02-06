Группа телеканала «Первый Псковский» сопроводила гуманитарный груз в ЛНР

15:24, 06 февраля 2023, ПАИ

Съемочная группа телеканала «Первый Псковский» сопроводила доставку гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции в ЛНР.

Бойцам привезли самое необходимое: средства индивидуальной гигиены, медикаменты, еду, теплую одежду, спальные мешки, маскировочные сети, бензопилы, топливо и генераторы — в общей сложности около 50 тонн груза.

Все это собиралось общими усилиями: правительством Псковской области, организациями, предпринимателями и неравнодушными жителями. Безучастным не остался ни один район региона. В составе груза были и адресные посылки от родных для мобилизованных, военнослужащих 76-й дивизии и добровольцев.

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