Избавиться от гражданства снова можно в посольстве РФ в Эстонии

17:44, 06 февраля 2023, ПАИ

Прием заявлений о выходе из гражданства возобновили в консульском отделе посольства России в Эстонии, сообщает РИА Новости.

«Консульский отдел посольства России с 6 февраля возобновляет прием заявлений о выходе из гражданства. Бронировать время визита, как и прежде, можно через систему электронной записи на прием», – говорится в сообщении.

Напомним, в конце января посольство уведомило о временном прекращении приема заявлений о выходе из российского гражданства, отметив, что враждебные действия эстонских властей, намеренно препятствующих функционированию российской дипломатической миссии и ее консульского отдела, привели к сбоям в консульском обслуживании граждан.

Ранее МИД Эстонии оповестил посла России о решении, по которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллине с 1 февраля этого года. Министерство отметило, что цель этого решения – добиться паритета в численности должностей в российских и эстонских представительствах.