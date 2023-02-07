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Общество

О необычных активностях на свадьбах расскажут псковичам 8 февраля

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

День открытых дверей для женихов и невест пройдет в особняке Лавриновского 8 февраля в 17:30. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

На мероприятии сотрудник отдела ЗАГС расскажет о процессе бракосочетания в особняке Лавриновского, церемонии регистрации брака, правовых аспектах регистрации. Специально для гостей будет организована экскурсия по особняку. «Вас ждет знакомство с историей и демонстрация великолепного интерьера одного из красивейших зданий Пскова», - написали в дирекции.

Приглашенные спикеры, ведущий Михаил Черкасов и основатель компании по пиротехническим спецэффектам Кристина Дымова, расскажут будущим молодоженам:

  • Как собрать близких и родных и создать самый теплый праздник любви?
  • Как сейчас проводятся свадьбы?
  • Нужны ли традиции? Старые традиции на новый лад.
  • Необычные активности на свадьбах.
  • Собираем ли деньги с гостей?
  • Как организовать нестандартную свадьбу?
  • Тяжелый дым на свадьбу: Насколько безопасен?
  • Что выбрать цветной дым или холодные фонтаны?
  • Можно ли в помещении использовать холодные фонтаны как фотозону при разрезании торта?
  • Что выбрать: дорожки из фонтанов, веер или вертушки?
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