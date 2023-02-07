О необычных активностях на свадьбах расскажут псковичам 8 февраля

11:34, 07 февраля 2023, ПАИ

День открытых дверей для женихов и невест пройдет в особняке Лавриновского 8 февраля в 17:30. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

На мероприятии сотрудник отдела ЗАГС расскажет о процессе бракосочетания в особняке Лавриновского, церемонии регистрации брака, правовых аспектах регистрации. Специально для гостей будет организована экскурсия по особняку. «Вас ждет знакомство с историей и демонстрация великолепного интерьера одного из красивейших зданий Пскова», - написали в дирекции.

Приглашенные спикеры, ведущий Михаил Черкасов и основатель компании по пиротехническим спецэффектам Кристина Дымова, расскажут будущим молодоженам: