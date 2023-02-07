О необычных активностях на свадьбах расскажут псковичам 8 февраля
День открытых дверей для женихов и невест пройдет в особняке Лавриновского 8 февраля в 17:30. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.
На мероприятии сотрудник отдела ЗАГС расскажет о процессе бракосочетания в особняке Лавриновского, церемонии регистрации брака, правовых аспектах регистрации. Специально для гостей будет организована экскурсия по особняку. «Вас ждет знакомство с историей и демонстрация великолепного интерьера одного из красивейших зданий Пскова», - написали в дирекции.
Приглашенные спикеры, ведущий Михаил Черкасов и основатель компании по пиротехническим спецэффектам Кристина Дымова, расскажут будущим молодоженам:
- Как собрать близких и родных и создать самый теплый праздник любви?
- Как сейчас проводятся свадьбы?
- Нужны ли традиции? Старые традиции на новый лад.
- Необычные активности на свадьбах.
- Собираем ли деньги с гостей?
- Как организовать нестандартную свадьбу?
- Тяжелый дым на свадьбу: Насколько безопасен?
- Что выбрать цветной дым или холодные фонтаны?
- Можно ли в помещении использовать холодные фонтаны как фотозону при разрезании торта?
- Что выбрать: дорожки из фонтанов, веер или вертушки?
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