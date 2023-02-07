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Общество

Советник псковского губернатора взяла на контроль проблемы переселенцев

Обращения граждан с новых российских территорий и с Украины, которые временно размещены в Пушкинских Горах, отрабатывают специалисты. Этим занимаются сотрудники Пушкиногорского отделения Центра занятости, Социального фонда и комитета по соцзащите региона, ПРОО «Российский детский фонд» и ПРОО «Российский Красный Крест». Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

На днях была проведена встреча, где вынужденные переселенцы озвучили свои просьбы и пожелания. Вопросы взяла на личный контроль советник по социальным вопросам губернатора Елена Полонская.

В частности, одна проживающая обратила внимание на питание в пушкиногорской гостинице. «Выездная комиссия проверила условия проживания людей, в том числе как кормят, - рассказала Елена Полонская. - Питание полноценное, трёхразовое. В комнатах есть всё необходимое для комфортного проживания. Все пожелания учли».

Были решены и другие вопросы. В частности, организован приём эндокринолога и хирурга, гражданину с инвалидностью оказана помощь при поддержке Красного Креста. 

Нескольким людям помогли с оформлением пенсии и пособий на ребёнка. Отметим, что большинство граждан уже получили паспорт гражданина РФ, оформили пенсии и единое социальное пособие на детей. А беженцы из Херсонской области уже приобрели новое жилье в Пскове и Дедовичах.

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