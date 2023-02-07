Об интересной находке у здания МИД рассказал Сергей Ефименко

17:28, 07 февраля 2023, ПАИ

О том, что рядом с представительством МИД России в Пскове живет много котов, рассказал глава представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«У нас, кстати, там есть интересная находка: у нас рядом с представительством, с нашим зданием, живут животные – коты, их много. Мы их называем «наш кадровый резерв» и периодически туда выкладываем фотографии в Telegram-канал представительства МИД России в Пскове», - сказал он.

Сергей Ефименко добавил, что сотрудники представительства кормят этих животных.

Ранее псковский аэропорт взял на работу кота Василия. У кота появился свой функционал – он ловит мышей.