Псковский аэропорт взял на работу кота

11:03, 13 декабря 2022, ПАИ

Кот Василий весом 6,8 кг поселился в Псковском международном аэропорту. Об этом Псковскому агентству информации сообщил гендиректор аэропорта Артём Тарасов.

Он рассказал, что у кота появился свой функционал - он ловит мышей. «И он периодически свои обязанности выполняет. Правда, у него есть и определенный минус: может прийти в зону регистрации и там при всех пассажирах поиграть с этой мышью, бывает», - продолжил Артём Тарасов.

«Кот очень лояльно относится ко всем без исключения пассажирам. Он никого не царапает, не кусает никогда. Дети его таскают, как хотят, нет никаких вопросов, никого у нас Вася еще не поранил», - обратил внимание гендиректор аэропорта.

Иногда Василий заходит в кабинет директора. Также он выходит из здания псковского аэропорта, а потом возвращается. «Когда приходит, мяукает, под дверью стоит, и его запускают. Потом перекусит, поспит и опять куда-нибудь идет», - поделился Артём Тарасов.

Он добавил, что Василий очень любит зону регистрации. «Общительный кот, добрый», - отметил директор аэропорта.

«Интересно, что на стульях он редко спит. Летом он спит там, где прохладнее, в теньке на полу. Зимой залезает на батареи», - заметил Артём Тарасов.