С 1 марта в России изменятся правила проезда по кругу

10:27, 08 февраля 2023, ПАИ

С 1 марта 2023 года в России в очередной раз откорректируют правила проезда по круговому перекрестку, сообщает autonews.ru.



По логике ныне действующей редакции пункта 13.11 (1) ПДД, любой, кто въезжает на перекресток с круговым движением, должен уступить дорогу тому, кто двигается по кругу, вне зависимости от того, какие знаки установлены перед въездом на перекресток. Так объяснил ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.



С 1 марта в ПДД добавляется следующая приписка: водитель, въезжающий на перекресток по дороге, не являющейся главной, должен уступить дорогу тем, кто движется по кругу. То есть если при въезде на перекресток с круговым движением стоит знак «Главная дорога» или «Направление главной дороги», то тот водитель, который въезжает на перекресток, будет иметь преимущество, а тот, кто едет по кругу, должен будет ему уступить.



«Сейчас можно встретить перекрестки, где знаком указано направление главной дороги для тех, кто въезжает на перекресток, и водителю может показаться, что он имеет преимущество перед тем, кто движется по кругу, но это не так. Он в любом случае должен уступать тем, кто движется по кругу. Сейчас это устраняется путем установки правильных знаков, что каждый въезжающий должен уступить дорогу, либо же установкой светофоров прямо на перекрестке с круговым движением, но это дорого», — отметил юрист.



По его словам, поправки дадут альтернативное решение задачи. Например, известно, что на конкретном кругу наибольшая нагрузка наблюдается на первом въезде и первом съезде. А остальные въезды и съезды загружены гораздо меньше. В таком случае поправки дают возможность без разночтений установить дорожные знаки, по которым движение на первый въезд и первый съезд с перекрестка является главной дорогой, — это существенно увеличит скорость проезда этого перекрестка с круговым движением.



«Если же знаков никаких нет, то все остается по-прежнему. Кто по кругу, тот и главный», — сказал юрист.