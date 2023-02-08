Псковский опыт по поддержке семей мобилизованных заинтересовал омбудсменов СЗФО

11:03, 08 февраля 2023, ПАИ

Региональными практиками социальной поддержки семей мобилизованных граждан и военнослужащих, участвующих в СВО, обменялись в Пскове уполномоченные по правам человека четырёх субъектов Северо-Запада при участии областных депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Омбудсмены Псковской, Вологодской, Новгородской и Мурманской областей, вице-спикеры Игорь Дитрих и Армен Мнацаканян, председатель правительственного комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева, детский омбудсмен Наталия Соколова и председатель Общественной палаты Наталья Горбачёва поделились примерами взаимодействия, мерами, принятыми на уровне регионов, и предложениями, которые можно было бы транслировать на федеральный уровень от имени регионов.

«2022-й год оказался для нашей страны непростым. А если говорить о работе уполномоченных, у нас образовалась новая категория граждан, которая, как мы считаем, требует повышенного внимания – это участники специальной военной операции и их семьи», - сказал, открывая межрегиональное совещание, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и предложил коллегам рассказать, какие эффективные практики по поддержке мобилизованных заслуживают распространения в субъектах страны.

Регионы Северо-Запада ввели схожие меры поддержки – единовременные денежные выплаты, налоговые льготы, помощь в устройстве детей мобилизованных в образовательные учреждения. Среди уникальных региональных практик омбудсмены выделили созданный в Псковской области Центр помощи мобилизованным и их семьям, который оказывает комплексную и профессиональную поддержку.

«Я нахожусь под большим впечатлением после посещения этого центра, обязательно расскажу нашему губернатору о псковском опыте», - пообещал омбудсмен из Вологодской области Олег Димони.

Дмитрий Шахов обратил внимание, что последние два месяца в его адрес перестали поступать обращения от родственников мобилизованных, что, по мнению омбудсмена, свидетельствует о том, что система оказания поддержки этой категории граждан выдержала сложный стартовый этап и на сегодня отлажена.

Заместитель председателя областного парламента Игорь Дитрих рассказал о законодательной деятельности, связанной с помощью участникам СВО и их семьям. «За время с начала специальной военной операции Собрание приняло 6 региональных законодательных актов – все они касаются дополнительных мер социальной поддержки мобилизованных, контрактников, военнослужащих и членов их семей», - отметил вице-спикер. Также Игорь Дитрих высказал мнение о необходимости законодательного выравнивания выплат для жителей всех субъектов страны на федеральном уровне, поскольку регионы имеют разную степень бюджетной обеспеченности и разные возможности. Позицию коллеги разделил вице-спикер Армен Мнацаканян.

Резолюция межрегионального совещания уполномоченных по правам человека будет направлена в парламентскую координационную группу по вопросам СВО, которую возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации, псковский сенатор Андрей Турчак.