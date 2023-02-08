Следить за гигиеной полости рта советуют псковичам в облздраве

13:38, 08 февраля 2023, ПАИ

Плохое стоматологическое здоровье повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, осложнений при беременности и развитие сахарного диабета, сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Специалисты подчеркнули, что ежедневная гигиена полости рта крайне важна для всего организма в целом. «Респираторные инфекции могут возникать, когда переросшие бактерии из полости рта спускаются по дыхательной системе и оседают в лёгких. Люди, страдающие сахарным диабетом, должны посещать стоматолога не реже двух раз в год, так как они больше склонны к инфекциям ротовой полости», - отметили в комитете.

В дополнение к ежедневной чистке зубов в домашних условиях необходимо регулярно посещать стоматолога, отмечают врачи. Для того чтобы зубы всегда были здоровыми, сияющими, белоснежными, необходимо соблюдать следующие правила:

- правильно питайтесь: ешьте пищу, содержащую витамин D, — яйца, морскую рыбу, телятину и мясо птицы. Также не обойтись без кальция, который содержится в молочных продуктах;

- чистите не только зубы, но всю полость рта. Бактерии активно скапливаются на щеках и языке. Делайте это с утра и вечером;

- регулярно меняйте зубную щётку и пасту;

- посещайте стоматолога, даже если проблем с зубами нет. Он проведёт профилактический осмотр и предотвратит развитие заболеваний полости рта.