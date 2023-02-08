В Псковской области сократилась задолженность потребителей природного газа

15:46, 08 февраля 2023, ПАИ

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников доложил о работе по улучшению платежной дисциплины в 2022 году. Информацию он предоставил на совещании региональных газовых компаний группы «Газпром межрегионгаз» под руководством заместителя генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрия Пахомовского, сообщили в пресс-службе компании.

Олег Басников отметил, что по итогам 2022 года теплоснабжающие предприятия региона на 100% исполнили график погашения просроченной дебиторской задолженности, подписанный губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

«Совместная работа с правительством Псковской области и комитетом по тарифам и энергетике позволила снизить долги конечных потребителей за поставленный газ на 31,5 млн рублей по сравнению с предыдущим годом, из них 27,7 млн рублей - сумма погашения задолженностей теплоснабжающими организациями», - сказал Олег Басников.