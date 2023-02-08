Парфюм с запахом WD-40 выпустили в США

21:39, 08 февраля 2023, ПАИ

В США выпустили духи с ароматом WD-40, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на западный источник. Автором идеи стал арт-коллектив MSCHF.

Нью-йоркский арт-коллектив MSCHF имеет долгую историю создания уникальных вещей, от «святых» кроссовок, наполненных святой водой, до банкомата, ранжирующего пользователей по размеру их банковского счёта. На этот раз внимание художников привлёк спрей WD-40.

Запах WD-40 почти так же известен, как и его универсальность, и люди годами создавали мемы о настоящих духах на его основе. MSCHF превратил идею в реальный продукт, который люди могут заказать по цене $44 за флакон.

Идея настолько понравилась людям, что парфюм был распродан всего за несколько часов. Сейчас MSCHF готовят новую партию, которая скоро поступит в продажу.

Главный ингредиент продукта WD-40 — бензин-растворитель (уайт-спирит). Входящее в состав минеральное масло, оставаясь на любой поверхности, помогает выталкивать воду. Также в состав продукта входят различные летучие углеводороды, которые придают продукту низкую вязкость и возможность быть распылённым в виде аэрозоля. Универсальное средство WD-40 защищает металлические поверхности от образования коррозии, смазывает металлические детали и соединения, не оставляя жирных или липких следов. Вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости, проникает в заклинившие и примёрзшие механизмы, освобождая их. Очищает: легко удаляет жир, битумные пятна и остатки клея. Удаляет жир, грязь и многие другие загрязнения с большинства поверхностей.