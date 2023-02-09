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Общество

Госдума предлагает вернуть черчение в школьную программу

С инициативой возвращения в школьную образовательную программу черчения к главе Минпросвещения Сергею Кравцову обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишет газета «Известия».

«В связи с ведением странами Запада против РФ гибридной войны, включающей экономические санкции, критически важным становится возрождение и развитие тяжелой промышленности и машиностроения, что требует обучения большого количества квалифицированных технических специалистов в данной области», — говорится в обращении.

Отсутствие этого предмета приводит к значительному снижению уровня технического, пространственного и творческого мышления школьников, утверждается в письме. Кроме того, не закладывается «фундамент для дальнейшего инженерного образования в период профессиональной ориентации у школьников».

При этом практика показывает: если выпускники и выбирают технические специальности, то многие после первого года обучения переводятся на другие, так как программы по черчению для них становятся непосильными.

«По мнению многих ученых, это происходит потому, что графические дисциплины, закладывающие основу профессиональной деятельности инженера, архитектора, дизайнера, не входят в обязательную школьную программу, несмотря на то что в настоящее время РФ взяла курс на развитие технической науки», — подчеркивает Яна Лантратова.

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