Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Большинство россиян платят за интернет по завышенным тарифам - исследование

В России около 10% семей вынуждены платить за домашний интернет и ТВ по тарифам, которые выше рыночных примерно на 30%. Такие расчеты содержатся в отзыве на проект поправок в закон «О связи» и Жилищный кодекс, подготовленный АНО «Цифровая экономика» совместно с участниками рынка, пишет газета «Известия».

В Москве по завышенным тарифам вынуждены платить жильцы примерно 6% квартир, утверждают авторы отзыва. Диспропорцию в тарифах они связывают с низким уровнем конкуренции: цены выше рыночных, если в доме работают один или два провайдера, аффилированных с застройщиком.

По оценке TelecomDaily, средний платеж за интернет в месяц в РФ составляет около 450 рублей, а в домах, где работают провайдеры-монополисты, стоимость может превышать 580 рублей.

Управляющие компании и ТСЖ, аффилированные с провайдерами, всячески пытаются не допускать в дома их конкурентов, и заградительные платежи за право работать с жильцами, — один из самых распространенным способов, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его расчетам, только крупнейшие российские операторы тратят в год около 10 млрд рублей на размещение оборудования в многоквартирных домах.

Проблему пытаются решить российские законодатели — в ноябре 2022 года в Госдуму было внесено сразу два законопроекта, регламентирующих отношения интернет-пользователей, управляющих компаний и связистов, отмечают участники рынка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 февраля 2023

Со 100-летием гражданской авиации поздравил псковичей Александр Котов
09 февраля 2023

Псковичей приглашают в «Гипермаркет новостроек» 18 февраля
09 февраля 2023

Прокуратура Пскова добилась компенсации за травму ребенка на детской площадке
09 февраля 2023

Госдума предлагает вернуть черчение в школьную программу
09 февраля 2023

Эксперт объяснил, почему продолжается пандемия коронавируса в России
09 февраля 2023

Оттепель ожидается в Псковской области
09 февраля 2023

В Великих Луках наградили победителей военно-патриотической игры «Юнармия-2023»
08 февраля 2023

В деревне Ореховно состоялось освящение куполов и крестов храма Святой Троицы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...