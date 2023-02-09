Большинство россиян платят за интернет по завышенным тарифам - исследование

10:54, 09 февраля 2023, ПАИ

В России около 10% семей вынуждены платить за домашний интернет и ТВ по тарифам, которые выше рыночных примерно на 30%. Такие расчеты содержатся в отзыве на проект поправок в закон «О связи» и Жилищный кодекс, подготовленный АНО «Цифровая экономика» совместно с участниками рынка, пишет газета «Известия».

В Москве по завышенным тарифам вынуждены платить жильцы примерно 6% квартир, утверждают авторы отзыва. Диспропорцию в тарифах они связывают с низким уровнем конкуренции: цены выше рыночных, если в доме работают один или два провайдера, аффилированных с застройщиком.

По оценке TelecomDaily, средний платеж за интернет в месяц в РФ составляет около 450 рублей, а в домах, где работают провайдеры-монополисты, стоимость может превышать 580 рублей.

Управляющие компании и ТСЖ, аффилированные с провайдерами, всячески пытаются не допускать в дома их конкурентов, и заградительные платежи за право работать с жильцами, — один из самых распространенным способов, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его расчетам, только крупнейшие российские операторы тратят в год около 10 млрд рублей на размещение оборудования в многоквартирных домах.

Проблему пытаются решить российские законодатели — в ноябре 2022 года в Госдуму было внесено сразу два законопроекта, регламентирующих отношения интернет-пользователей, управляющих компаний и связистов, отмечают участники рынка.