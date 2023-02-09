Руководителей псковских стройкомпаний приглашают на курсы сметчиков

12:43, 09 февраля 2023, ПАИ

Почему руководители в сфере строительства должны посещать курсы сметчиков, объяснили в межрегиональном информационном центре.

«Говоря о руководителях разных уровней, подразумеваются специалисты, которые занимают руководящие должности в компаниях, работающих в сфере строительства. Как правило, в подобных организациях есть штат сотрудников, куда входят квалифицированные инженеры-сметчики, однако это не отменяет необходимости в знаниях основ сметного дела для менеджеров. Рассмотрим, зачем руководителям посещать курсы сметчиков», - рассказали в организации.

Первая причина, как отметили в центре, заключается в том, чтобы при приеме на работу выбирать лучших специалистов-сметчиков.

«Например, на различных площадках ваша фирма разместила вакансию сметчика, и вы являетесь ответственным за наём персонала. Начали поступать отклики кандидатов. Как из всех соискателей выбрать действительно ценного сотрудника? Конечно, можно пойти по наипростейшему пути — нанять специалиста с большим опытом. Но будет ли он работать за тот оклад, который вы ему предлагаете? Ведь, вероятнее всего, он захочет зарплату выше среднерыночной», - отметили в организации.

В таком случае придётся рассматривать новичков, то есть соискателей с небольшим опытом работы в сметном деле либо кандидатов без опыта, окончивших курсы по ценообразованию в строительстве.

«На что тогда обращать внимание? В подобных ситуациях вам, как руководителю, хорошо было бы провести тестирование соискателей и на основе результатов выбрать лучшего специалиста. А для этого вы сами должны разбираться в основах сметного нормирования», - продолжили в информационном центре.

Вторая причина заключается в том, чтобы выбрать для сотрудников лучшие курсы сметчиков.

«Ситуация: ваши специалисты каждый год посещают форум сметчиков, проводимый вашим партнером — образовательным центром. Но на этот раз денег на посещение мероприятия нет, а специалисты по-прежнему нуждаются в обновлении знаний, так как нормативно-правовая база в сметном нормировании меняется каждые 6 месяцев», - привели пример в организации.

Выход в таком случае, как отметили в межрегиональном центре, — рассмотреть предложения других образовательных учреждений по более выгодным ценам. «Чтобы выбрать эффективную обучающую программу, потребуется также разбираться в основах сметного дела. На образовательном портале представлено много таких курсов дистанционного формата», - рассказали в организации.

Третья причина — чтобы выстраивать модель поведения вашей фирмы с учетом текущей ситуации на рынке.

«Рыночная ситуация изменчива, поэтому ваша компания должна сокращать издержки, сохраняя при этом и рабочие места, и заказчиков. Если вы разбираетесь в сметном нормировании, вы сможете найти способы экономии. Если же сэкономить не получится, то вы без труда сможете пройти государственную экспертизу в случае переутверждения сметных документов, потратив минимум ресурсов», - объяснили в межрегиональном информационном центре.

Четвертая причина, почему руководители в сфере строительства должны посещать курсы сметчиков — для того чтобы выстроить правильный путь развития компании.

Если на рынке на текущий момент все спокойно, то можно сосредоточиться на расширении бизнеса. Один способ заключается в наращивании инвестиций путем запуска новых проектов, увеличения штата квалифицированных работников и пр. Другой вариант — внедрять технологии бережливого производства, отметили в центре.

«Например, не нужно увольнять подсобных рабочих, чтобы не увеличивать ФОТ, чтобы платить повышенный оклад работающим на вашем объекте высококвалифицированным каменщикам. Ведь именно они будут вынуждены выполнять простейшую работу, откладывая свои обязанности. В подобных ситуациях нужно оптимизировать трудовой процесс: уменьшить расстояние между строительной площадкой и местом хранения стройматериалов и т. д.», - пояснили в организации.

Исходя из всего вышесказанного, вывод один: руководители, разбирающиеся в сметном деле, показывают более высокий результат работы по сравнению с коллегами, не имеющими представления о ценообразовании в строительстве. Пройти дистанционные обучающие курсы сметчиков предлагает образовательный портал.

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