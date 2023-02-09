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Со 100-летием гражданской авиации поздравил псковичей Александр Котов

Со 100-летием гражданской авиации поздравил работников отрасли председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Обращение опубликовано на сайте регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и знаменательной вехой в истории отечественной авиации!» - сказал Александр Котов.

По его словам, этот год является особенным для работников отрасли – в 2023 году исполняется 100 лет со дня основания гражданской авиации России. «В историю отечественного воздушного флота вписаны значимые страницы, связанные с Псковской областью – псковское авиационное предприятие было образовано в ноябре 1944 года сразу после освобождения города от фашистских захватчиков, тогда же были организованы первые перелёты по местным воздушным линиям», - отметил Александр Котов.

Председатель областного Собрания подчеркнул, что в истории региональной гражданской авиации были разные, в том числе и непростые периоды, но в последние годы отрасль переживает второе рождение – расширяется маршрутная сеть авиаперелётов из Пскова, увеличивается пассажиропоток, модернизируется транспортная инфраструктура.

«Уверен, при поддержке государства через субсидирование воздушных перевозок в сотрудничестве с заинтересованными авиакомпаниями потенциал развития псковского аэропорта будет реализован в полной мере. Желаю лётным экипажам, специалистам диспетчерских и технических служб, сотрудникам аэропорта слаженной, безаварийной работы, здоровья и благополучия!» - заключил Александр Котов.

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