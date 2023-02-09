Новый проект «Уникальные места Псковской области» запускает ПАИ

12:03, 09 февраля 2023, ПАИ

ПАИ начинает новый проект - «Уникальные места Псковской области».

В России появляется все больше сторонников сельского туризма — когда путешественники для посещения выбирают не «раскрученные» достопримечательности, а иногда и малоизвестные, но не менее интересные хутора, лесные маршруты, природные памятники.

В проекте ПАИ мы покажем места, до которых легко доехать всей семьей в любое время года, познакомим с атмосферой сельского гостевого дома, событийными мероприятиями для тура выходного дня, местной кухней, фермерскими продуктами и сувенирами.

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