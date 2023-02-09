Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник

15:31, 09 февраля 2023, ПАИ

Украинский разведывательный беспилотник перехватили белорусские пограничники. Об этом пишет РИА ФАН со ссылкой на погранкомитет республики.

«Инцидент произошел 8 февраля вблизи государственной границы в Столинском районе. Белорусские пограничники обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории», - сообщается в Telegram-канале «Пограничный комитет Беларуси».

В ведомстве заметили, что украинский беспилотный летательный аппарат был оснащен видеокамерой для разведки.