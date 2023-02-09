Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник

Украинский разведывательный беспилотник перехватили белорусские пограничники. Об этом пишет РИА ФАН со ссылкой на погранкомитет республики.

«Инцидент произошел 8 февраля вблизи государственной границы в Столинском районе. Белорусские пограничники обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории», - сообщается в Telegram-канале «Пограничный комитет Беларуси».

В ведомстве заметили, что украинский беспилотный летательный аппарат был оснащен видеокамерой для разведки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 февраля 2023

Кабмин увеличил компенсацию за транспортировку промпродукции
08 февраля 2023

Парфюм с запахом WD-40 выпустили в США
07 февраля 2023

В магазинах Манилы можно расплачиваться обыкновенным луком
07 февраля 2023

Эстония и Россия понижают уровень дипотношений
02 февраля 2023

В Херсонскую область прибыла медицинская бригада из Пскова
29 января 2023

Иван Охлобыстин пообещал 10 млн рублей за каждый подбитый M1 Abrams
28 января 2023

Документальный фильм «сVоих не бросаем» вышел в эфире «Первого Псковского»
28 января 2023

Мухаммад Шехов одержал победу над танзанийским боксёром


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...