Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник
Украинский разведывательный беспилотник перехватили белорусские пограничники. Об этом пишет РИА ФАН со ссылкой на погранкомитет республики.
«Инцидент произошел 8 февраля вблизи государственной границы в Столинском районе. Белорусские пограничники обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории», - сообщается в Telegram-канале «Пограничный комитет Беларуси».
В ведомстве заметили, что украинский беспилотный летательный аппарат был оснащен видеокамерой для разведки.
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