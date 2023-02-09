Фестиваль «Виноград» получит финансовую поддержку правительства России

16:21, 09 февраля 2023, ПАИ

Псковская область получит финансовую поддержку правительства России на эногастрономический фестиваль «Виноград». Вопрос обсуждили на заседании правительства сегодня, 9 февраля.

638 млн рублей правительство направит 36 регионам на организацию мероприятий, привлекающих туристов, – фестивалей, праздников, спортивных соревнований. Субсидии получат регионы, чьи проекты прошли конкурсный отбор. В их числе проект эногастрономического фестиваля «Виноград» Псковской области.

Глава правительства подчеркнул необходимость широко рекламировать такие мероприятия. По его мнению, инициатива повысит популярность внутреннего туризма и сможет стимулировать спрос не только летом или в школьные каникулы, но и в межсезонье.