Итоговое собрание духовенство прошло в Псковской епархии

13:04, 11 февраля 2023, ПАИ

Ежегодное итоговое собрание духовенства прошло в Псковской епархии 8 февраля сообщили в АНО "Возрождение объектов культурного наследия Псковской области".

Работу собрания возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Участие в собрании приняли наместники и игумении монастырей, благочинные церковных округов и руководители епархиальных отделов, настоятели и клирики храмов епархии, монастырское духовенство. Также к участию были приглашены студенты Псково-Печерской духовной семинарии.

Владыка митрополит подвел итоги 2022 года и рассказал собравшимся о реализованных епархиальных проектах, а также результатах деятельности отделов и структур епархии. Особо митрополит Тихон отметил успешную работу АНО «Возрождение» по реставрации и сохранению храмов епархии.

В завершение собрания Правящий Владыка ответил на вопросы духовенства на различные богослужебные, дисциплинарные и административные темы.