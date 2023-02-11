Итоговое собрание духовенство прошло в Псковской епархии
Ежегодное итоговое собрание духовенства прошло в Псковской епархии 8 февраля сообщили в АНО "Возрождение объектов культурного наследия Псковской области".
Работу собрания возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Участие в собрании приняли наместники и игумении монастырей, благочинные церковных округов и руководители епархиальных отделов, настоятели и клирики храмов епархии, монастырское духовенство. Также к участию были приглашены студенты Псково-Печерской духовной семинарии.
Владыка митрополит подвел итоги 2022 года и рассказал собравшимся о реализованных епархиальных проектах, а также результатах деятельности отделов и структур епархии. Особо митрополит Тихон отметил успешную работу АНО «Возрождение» по реставрации и сохранению храмов епархии.
В завершение собрания Правящий Владыка ответил на вопросы духовенства на различные богослужебные, дисциплинарные и административные темы.