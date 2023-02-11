ВИДЕО В Псково-Печерском монастыре продолжают прокладку водопровода

23:42, 11 февраля 2023, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре продолжаются работы по прокладке водопровода, сообщает паблик «Псково-Печерские паломники» в соцсети «ВКонтакте».

Через бурение под грунтом щадящим методом прокладывают трубы.

Работы по проведению коммуникаций в Псково-Печерском монастыре являются первым этапом реализации проекта благоустройства территории и всей инфраструктуры ансамбля.