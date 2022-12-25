В Псково-Печерском монастыре проведут коммуникации

23:41, 25 декабря 2022, ПАИ

Работы по проведению коммуникаций в Псково-Печерском монастыре являются первым этапом реализации проекта благоустройства территории и всей инфраструктуры ансамбля. Об этом сообщает группа «Возрождение Псков».

По проекту работа будет проводиться только с натуральными материалами. Будет произведена замена плитки, уложенной в прошлые десятилетия, на брусчатку, плиты из природного камня. Планируется устройство дендропарка с высадкой растений, предусмотренных проектом благоустройства. Ландшафтный дизайн территории, разработанный специалистами, включает подбор деревьев и устройство цветников.

Успенский Псково-Печерский монастырь — один из самых крупных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нём пещерами, называемыми «Богом зданными». В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Богородицы, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря. Архитектурный ансамбль монастыря — памятник федерального значения.