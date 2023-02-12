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Общество

О детях и политике шутят псковичи на работе — опрос

О быте и детях чаще шутят женщины, о взаимоотношениях полов и политике — мужчины. Но чаще всего в рабочее время шутят о работе, сообщает SuperJob.

На работе и шутят про работу: 38 % респондентов рассказали, что предметом юмора обычно являются профессиональные обязанности сотрудников, взаимоотношения с клиентами и партнерами, 6 % шутят о зарплате и деньгах, по 2 % — о коллегах и руководстве. По традиции, перенятой у финских лесорубов, с шуток о делах псковичи переключаются на гендерную повестку. У 12 % основной объект шуток на работе — это отношения мужчин и женщин. Каждый двадцатый делится с коллективом смешными житейскими ситуациями (5 %).

О том, что в их команде иронизируют над острыми политическими темами, сообщили 3 % опрошенных. 4 % рассказали, что с юмором обсуждают быт и распределение домашних обязанностей. 2 % шутят о детях и школе, ещё 2 % делятся с коллегами смешными роликами из интернета. Автомобили, погода, лишний вес являются объектом юмора для 1 % респондентов. Ещё 1 % опрошенных рассказал о любви к анекдотам. 1 из 100 если и шутит, то только о себе.

Ещё 12 % рассказали о других сюжетах для шуток на работе: упоминались спорт, шоу-бизнес, бессонница, алкоголь, хобби, здоровье, медицина, сложности парковки и проч. Каждый четвёртый (24 %) сообщил, что для него запретных тем нет — коллеги шутят буквально обо всём. О работе, быте и детях чаще шутят женщины, тогда как о взаимоотношениях полов и политике — мужчины.

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