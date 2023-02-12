ВИДЕО «Тема недели»: Как живут и работают наши медики в Скадовске (Херсонская область)

12:19, 12 февраля 2023, ПАИ

О работе псковских медиков в Херсонской области и о том, с чем приходится там сталкиваться специалистам, расскажут сами врачи в новом выпуске авторской программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».

«В прошлый раз я рассказывал, что группа псковских медиков поехала в командировку в новые регионы России. И вот уже неделю они работают в центральной городской больнице города Скадовска Херсонской области. Именно сюда, напомню, были эвакуирированы многие жители Берислава, над которым наш регион брал шефство. Для части медиков это уже вторая командировка», — отметил автор программы Александр Машкарин.

«Тема недели» на «Первом Псковском» вышла в субботу, 11 февраля, в 20:00. Повтор в воскресенье, 12 февраля, в 12:10.