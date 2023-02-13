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Происшествия

О добытом в псковском лесу шакале сообщили охотники

Фото: группа "ПРИРОДА 60"

Похожее на золотистого шакала животное обнаружили жители Псковского района. Фотографии размещены в группе «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте». 

«Что за зверь? Ваше мнение. Псковский район. Подобное ранее не встречали», — написал автор фотографии.

Комментаторы высказали мнение, что животное похоже на золотистого шакала. «До этого не встречался у нас в Псковском районе», — отметили охотники, добавив, что ареал обитания шакалов расположен недалеко от Псковской области, в связи с чем он вполне мог добраться до региона своим ходом. 

Ранее эксперты сообщали, что золотистый шакал, обитающий в Белоруссии, может мигрировать в Псковскую область.

По мнению директора заповедника «Полистовский» Николая Кораблева, из-за изменений климатических условий и других биологических факторов высока вероятность появления золотистого шакала на территории Псковской области. Дикое животное мигрирует из соседней страны и уже было не раз замечено в Московской области.

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