Шакал из Белоруссии может мигрировать в Псковскую область

15:43, 13 октября 2022, ПАИ

Золотистый шакал, обитающий в Белоруссии, может мигрировать в Псковскую область. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказал директор Государственного природного заповедника «Полистовский» Николай Кораблев.

По мнению директора заповедника, из-за изменений климатических условий и других биологических факторов высока вероятность появления золотистого шакала на территории Псковской области. Дикое животное мигрирует из соседней страны и уже было не раз замечено в Московской области.

Золотистый шакал — млекопитающее из семейства псовых. Успешному распространению шакала способствует высокая миграционная активность зверя, а также способность использовать антропогенные ландшафты. К началу XXI века ареал шакалов в Европе продвинулся далеко на север, достигнув Чехии, Словакии, Румынии, Одесской области Украины, охватил Ростовскую и Астраханскую области России. В 2010-е годы шакалы освоили территорию Белоруссии и были официально включены в список млекопитающих Белоруссии в 2017 году.