Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

11:29, 13 февраля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир.

Объявлен новый сбор в рамках акции «Всё для победы» Общероссийского народного фронта. Кто и как сможет принять в ней участие, а также о том, как наш регион оказывает помощь участникам СВО, ведущим Надежде Назаренко и Ларисе Малковой расскажет руководитель исполкома Народного фронта в Псковской области Виктор Остренко.

О развитии мобильной связи и информационных технологий в регионе, доступности интернета для жителей села, а также о том, насколько активно псковичи пользуются сайтом «Госуслуги», ведущие поговорят с и. о. начальника Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталием Рахмановым.

Также ведущие расскажут о предстоящей церемонии вручения премии «Народное признание – 2022».

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» по понедельникам в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».