Псковская область по качеству жизни обогнала Вологду и Карелию

09:28, 13 февраля 2023, ПАИ

Псковская область находится на 56-м месте из 85 в общероссийском рейтинге качества жизни в регионах. Таковы результаты за 2022 год, по итогам 2021-го регион занимал 54-ю строчку, сообщает РИА Новости.

Выше прочих регионов Северо-Западного федерального округа в рейтинге расположились Ленинградская (7 место) и Калининградска области (8 место), Мурманская область занимает 35 место, Новгородская - 52-е.

Псковской области удалось опередить Вологодскую область (57 место), Республику Коми (69 место), Республику Карелию (73 место), Ненецкий АО (75 место) и Архангельскую область (76 место).

Рейтинг составлен по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2021-2022 годы. Построен на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере. При расчете проводился анализ 67 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.