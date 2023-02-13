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Общество

Почти 60% псковичей одобряют идею запретить чиновникам отдыхать за рубежом

Инициативу о запрете отпусков за границей чиновникам и депутатам в период специальной военной операции поддерживают 6 из 10 псковичей, сообщается в опросе SuperJob.

Профильные комитеты Госдумы планируют рассмотреть соответствующую инициативу. Тем временем 6 из 10 псковичей (59%) готовы поддержать эту идею: «За границей все что угодно может произойти — от провокаций до вербовки». 24% — против: 16% считают, что инициатива нарушает права человека, остальные 8% просто не хотят лишать общество возможности понять, кто чего стоит («Вот и посмотрим, кто настоящий патриот»).

Сторонников запрета на выезд для госслужащих больше всего среди псковичей с доходом свыше 80 тыс. руб. (67%). Мужчины одобряют инициативу чаще женщин (64% против 54% соответственно), а опрошенные старше 45 лет — чаще молодежи до 24 лет (63% против 46%).

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