Псковская область передала гуманитарную помощь жителям Сирии

23:56, 13 февраля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области передал гуманитарную помощь жителям Сирии, которые пострадали от землетрясения. Об этом глава региона сообщил в своём Ttelegram-канале.

Катастрофа унесла жизни более 9 тыс. сирийцев, ещё 7 тыс. человек получили ранения.

«Учитывая наши связи с этой страной и её последовательную, системную поддержку России во всех внешнеполитических вопросах, мы не могли остаться в стороне», — пояснил глава региона.

«Закупил медикаменты, катетеры, бинты, детское питание, предметы личной гигиены, одеяла, подушки, консервы и детские принадлежности», — уточняет губернатор.

Сирия обратилась за помощью ко всему миру. Михаил Ведерников уточнил, что гуманитарную помощь можно передать в пункты сбора на площадках штабов #МЫВМЕСТЕ. Адрес в Пскове: ул. Конная, дом № 2.

В данный момент особенно востребованы медикаменты, в том числе хирургические нитки различных размеров, перевязочные материалы, стерильные перчатки.

«Чужой беды не бывает», — подытожил губернатор.