Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

За «Венок славы Александра Невского» поборются ориентировщики в Пскове

10 всероссийских, окружных, межрегиональных и региональных соревнований по спортивному ориентированию запланировано в Псковской области с апреля по декабрь 2023 года. Распоряжение об их подготовке и проведении утвердил губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

На апрель запланировано проведение межрегиональных соревнований «Венок славы Александра Невского» (Псков, Печорский и Псковский районы), в мае — межрегиональные соревнования «Мемориал Александра Матросова» (Пушкиногорский район) и всероссийские соревнования «Российский Азимут» (Себежский район).

Летом пройдут чемпионат Северо-Западного федерального округа, чемпионат и первенство Псковской области (Пустошкинский район), всероссийские соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья (Псков).

Осенью спортсмены попробуют свои силы на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию (Псковский район), втором этапе чемпионата и первенства Псковской области (Псковский район), межрегиональных соревнованиях «Алоль осенняя» (Пустошкинский район).

Завершится сезон заключительными стартами чемпионата и первенства Псковской области в середине декабря 2023 года (Псковский район).

Распоряжение содержит поручения исполнительным органам и рекомендации территориальным управлениям федеральных ведомств по организации и проведению спортивных мероприятий. Документом также утвержден состав организационного комитета, который возглавил заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 февраля 2023

Алексей Немов: «Народное признание» – это проявление уважения к людям
13 февраля 2023

Команда областного УФСИН стала победителем чемпионата Пскова по мини-футболу

13 февраля 2023

Педагог Островской гимназии оказалась в числе лучших преподавателей области
13 февраля 2023

В Псковской области подвели итоги зональных турниров по баскетболу
13 февраля 2023

В Пскове прошел турнир по волейболу «Серебряный мяч»
13 февраля 2023

Финал областного чемпионата «КЭС-Баскет» пройдет в Пскове 15 февраля
12 февраля 2023

9 медалей завоевали псковские воздушные гимнастки на международном чемпионате
12 февраля 2023

Боксер Мухаммед Шехов отправился на следующие сборы


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...