ВИДЕО В Печорах организуют новейшие площадки для сбора ТКО

10:39, 14 февраля 2023, ПАИ

Новые для региона крытые конструкции для мусорных баков появятся в городе Печоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром».

«Это обезопасит контейнеры от вандалов, дождя, предотвратит разлетание мусора от ветра и просто украсит городские улицы», - отметили в компании.

Работа по благоустройству площадок проведена в рамках подготовки к масштабному празднованию 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры.