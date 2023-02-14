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Общество

ВИДЕО В Печорах организуют новейшие площадки для сбора ТКО

Новые для региона крытые конструкции для мусорных баков появятся в городе Печоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром».

«Это обезопасит контейнеры от вандалов, дождя, предотвратит разлетание мусора от ветра и просто украсит городские улицы», - отметили в компании.

Работа по благоустройству площадок проведена в рамках подготовки к масштабному празднованию 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры.

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