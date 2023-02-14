Минздрав посоветовал любить себя, чтобы реже болеть

16:16, 14 февраля 2023, ПАИ

Любить себя, чтобы реже болеть, посоветовали россиянам в Минздраве в День всех влюбленных 14 февраля.

«За напряженным рабочим графиком, вереницей каждодневных обязанностей, стрессом, суетой и неотложными делами на заботу и проявления любви к себе порой не остается времени», - отметили в сообщении министерства в Telegram-канале.

Как подчеркнули в Минздраве, чем внимательнее мы прислушиваемся к своему организму и правильнее реагируем на его сигналы, тем больше он помогает на пути к достижению поставленных целей.

«Как часто мы переносим болезнь на ногах, что ведёт еще к большему ухудшению самочувствия. При плохом самочувствии организм просит нас быть добрее к себе: остаться дома и полежать в кровати, когда приболел, выпить чай с лимоном, почитать или посмотреть кино. Всё взаимосвязано: как мы относимся к своему организму — таков и его ответ. Рецепт прост: чтобы реже болеть, нужно в первую очередь бережно относиться к себе — любить себя», - рекомендовали россиянам.