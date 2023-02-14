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Общество

Около 240 млн рублей получит Псковская область на развитие туризма

Псковская область получит около 240 млн рублей из федерального бюджета на развитие туристической сферы. Соответствующие распоряжения подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Так, более 130 млн рублей будет направлено на реализацию проекта по созданию туристского кода центра города Пскова. Предусмотрено создание фотозон, пешеходных маршрутов, организация смотровой площадки, оснащение центра города малыми архитектурными формами и арт-объектами, устройство ярмарочного пространства с праздничным освещением и другие мероприятия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Еще порядка 106 млн рублей пойдет на грантовую поддержку бизнеса, который работает в туристической сфере. Средства будут распределены на конкурсной основе для реализации общественных инициатив, в том числе по обустройству туристических маршрутов и зон отдыха.

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