Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

35 отделений «Движения первых» откроют в Псковской области в ближайшее время

35 первичных отделений «Движения первых» откроют в Псковской области в ближайшее время. Об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» сообщила и. о. руководителя Управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва. 

По её словам, отделения будут открыты на базе молодежных образовательных организаций. «В частности, в ПсковГУ уже открыто отделение», — отметила она.  

«Собственно, работа по развитию данного движения началась у нас еще в прошлом году. Мы проводили подготовительную работу: у нас был определен руководитель регионального отделения, которым является Екатерина Родина. С января этого года мы с коллегами из комитета по образованию проводим работу по открытию первичных местных отделений», — рассказала гостья студии.

Кристина Лунёва подчеркнула, что так или иначе дети интересуются данной темой. «Им об этом рассказывают, если появляется отклик, мы уже приезжаем к ним и торжественно открываем ячейку», — объяснила она.

«Движение первых» — молодёжное движение, созданное в России 18 декабря 2022 года по инициативе властей страны для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных целей. Напомним, 31 января в Пскове открылось три отделения «Движения первых». Глава региона Михаил Ведерников заявил, что всего их в регионе планируется открыть порядка 100.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 февраля 2023

Более двух миллионов туристов посетили Псковскую область за год
14 февраля 2023

Фотовыставка «Жёны героев» откроется в Пскове 22 февраля
14 февраля 2023

Центробанк составил портрет идеальной жертвы мошенников
14 февраля 2023

Александр Корытный: «Народное признание» открывает новые таланты
14 февраля 2023

35 отделений «Движения первых» откроют в Псковской области в ближайшее время
14 февраля 2023

В России предложили увеличить ежемесячное пособие для беременных
14 февраля 2023

Билеты на спектакль «Я знаю правду» доступны псковичам по «Пушкинской карте»
14 февраля 2023

Эдуард Пичугин: За каждой строчкой конкурса «Народное признание» - подвиг людей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...