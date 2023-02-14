35 отделений «Движения первых» откроют в Псковской области в ближайшее время

16:56, 14 февраля 2023, ПАИ

35 первичных отделений «Движения первых» откроют в Псковской области в ближайшее время. Об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» сообщила и. о. руководителя Управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва.

По её словам, отделения будут открыты на базе молодежных образовательных организаций. «В частности, в ПсковГУ уже открыто отделение», — отметила она.

«Собственно, работа по развитию данного движения началась у нас еще в прошлом году. Мы проводили подготовительную работу: у нас был определен руководитель регионального отделения, которым является Екатерина Родина. С января этого года мы с коллегами из комитета по образованию проводим работу по открытию первичных местных отделений», — рассказала гостья студии.

Кристина Лунёва подчеркнула, что так или иначе дети интересуются данной темой. «Им об этом рассказывают, если появляется отклик, мы уже приезжаем к ним и торжественно открываем ячейку», — объяснила она.

«Движение первых» — молодёжное движение, созданное в России 18 декабря 2022 года по инициативе властей страны для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных целей. Напомним, 31 января в Пскове открылось три отделения «Движения первых». Глава региона Михаил Ведерников заявил, что всего их в регионе планируется открыть порядка 100.