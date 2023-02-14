Более двух миллионов туристов посетили Псковскую область за год

17:27, 14 февраля 2023, ПАИ

Более двух миллионов туристов приехали на экскурсию в Псковскую область в 2022 году. Также в прошлом году был побит допандемийный рекорды — регион принял 450 тысяч гостей. Более того, по итогам года он вошёл в топ-5 самых гостеприимных и в топ-10 самых популярных направлений.

Самыми популярными точками у туристов являются Псков, Изборск, Печоры, Пушкинские Горы. «Какие-то новые точки интересны тем, кто едет в наш регион третий-четвёртый-пятый раз. Но пока ещё не закончились те, кто едет первый или второй раз, поэтому наша классика и популярна», - сказала председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

Одним из перспективных направлений эксперты считают Гдовский район, где гостей могут привлечь и Чудское озеро, и новый мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной». Однако, как отметила президент Ассоциации туроператоров Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова, как только туда поедут туристы, нужно будет решать вопросы с точками общепита и объектами размещения.

Что необходимо Великим Лукам, по мнению президента Ассоциации туроператоров Северо-Запада «АСТУР», и чего не хватает Псковской области в целом для привлечения большего потока туристов, читайте в материале «АиФ-Псков».