В псковском центре «Вега» завершилась профильная смена «Шахматы»

23:05, 14 февраля 2023, ПАИ

В региональном центре выявления и поддержки одарённых детей «Вега» подошла к концу профильная смена «Шахматы». Об этом ПАИ сообщили методисты центра.

Сражаясь со своими соперниками, учащиеся показали, что игра в шахматы разнообразна и не так проста, как может показаться с первого взгляда. Это соревнование в самообладании, логике, а также в умении просчитывать ходы противника. Учащиеся получили полезные для игры навыки мастерства и развивали личностные качества спортсмена.

Профильная образовательная программа «Шахматы» проходила с 6 по 11 февраля.