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Общество

В псковском центре «Вега» завершилась профильная смена «Шахматы»

Профильная смена в центре «Вега». Фото: скрин видео

В региональном центре выявления и поддержки одарённых детей «Вега» подошла к концу профильная смена «Шахматы». Об этом ПАИ сообщили методисты центра.

Сражаясь со своими соперниками, учащиеся показали, что игра в шахматы разнообразна и не так проста, как может показаться с первого взгляда. Это соревнование в самообладании, логике, а также в умении просчитывать ходы противника. Учащиеся получили полезные для игры навыки мастерства и развивали личностные качества спортсмена.

Профильная образовательная программа «Шахматы» проходила с 6 по 11 февраля.

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