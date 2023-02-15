В России увеличилось число случаев жестокого обращения с животными

07:49, 15 февраля 2023, ПАИ

Число случаев жестокого обращения с животными, зарегистрированных МВД, в 2022 году выросло на 5,3%, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьей 245 УК РФ «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье». В 2022 году их было зарегистрировано 709, тогда как годом ранее — 673.

Однако счет тех, кто получил реальные наказания по этой статье, идет на десятки: в первом полугодии прошлого года суды привлекли к уголовной ответственности по этой статье 76 человек, пишут «Известия». Лишение свободы получили 14 из них, уловный срок — 12 лиц.

Среди других мер — ограничение свободы, обязательные и исправительные работы, штрафы. Депутаты и зоозащитники недовольны и тем, насколько активно возбуждают уголовные дела в отношении мучителей.

«В законе дано максимально расширенное толкование того что может считаться жестоким обращением с животным. Это сделано для полиции — чтобы ей было проще. При этом только в городе Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа выдано 13 отказов в возбуждении уголовных дел. Да, самих полицейских в итоге наказали благодаря моему обращению в прокуратуру и настойчивости. Отменили эти незаконные постановления. Но это только за неделю! И этот регион не единственный такой», — рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Среди сотрудников полиции нет общего понимания о том, как работать по статье 245 УК РФ, как возбуждать уголовные дела и доказывать виновность, отметил исполнительный директор «Альянса защитников животных» Юрий Корецкий.

«И в целом отношение к этой статье УК как к какой-то не особо требующей внимания. Нужно очень долго работать с сотрудниками МВД, чтобы они относились к этой же статье так же серьезно, как к преступлениям в отношении человека», — считает он.