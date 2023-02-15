Формирование муниципальных округов обсуждают в медиацентре ПАИ

15:03, 15 февраля 2023, ПАИ

Круглый стол на тему формирования в Псковской области муниципальных округов проходит в медиацентре Псковского агентства информации.

Приглашенные эксперты расскажут о сути предстоящих преобразований. Обсудят опасения жителей и плюсы реформы.

Участниками круглого стола станут: Алексей Севастьянов, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания, Игорь Дитрих, заместитель председателя Псковского областного Собрания, Виктор Остренко, заместитель председателя Псковского областного Собрания, Елена Тимашова, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области, Юрий Ильин, глава Опочецкого района, Леонид Луцышин, глава Глубоковской волости Опочецкого района, Вера Кондратьева, глава Пыталовского района, Валерий Васильев, глава Гавровской волости Пыталовского района, Олег Майоров, глава Невельского района, Владимир Глотко, председатель Печорского районного Собрания депутатов.